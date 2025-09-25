BYD, Avrupa'da batarya üretim tesisi kuracak

Çin'in en büyük otomotiv üreticilerinden BYD, Avrupa'daki genişleme stratejisi kapsamında kıtada bir otomobil bataryası üretim tesisi kurmayı planladığını açıkladı.

Bu hamle, şirketin Avrupa Birliği’nin (AB) gümrük vergilerinden etkilenmeme hedeflerinin bir parçası.

HEDEF ÜÇ YIL İÇİNDE AVRUPA'DA YEREL ÜRETİM

BYD'nin Avrupa Özel Danışmanı Alfredo Altavilla, şirketin önümüzdeki üç yıl içinde Avrupa pazarına yönelik tüm elektrikli araçlarını kıta içinde üretmeyi hedeflediğini belirtti.

Bu kapsamda, bu yıl sonuna kadar Macaristan'da, 2026 yılında ise Türkiye'de birer fabrikanın faaliyete geçmesi planlanıyor.

Bu iki tesisin toplam yıllık üretim kapasitesinin yaklaşık 500 bin araca ulaşacağı ifade edildi.

ÜÇÜNCÜ TESİS BATARYA FABRİKASI OLABİLİR

Altavilla, üçüncü bir Avrupa tesisinin de gündemde olduğunu, ancak bu tesisin bir montaj fabrikası mı yoksa batarya üretimine mi odaklanacağının henüz netleşmediğini söyledi.

BYD, Avrupa'daki yatırım fırsatlarını değerlendirerek yerel otoritelerle görüşmeler yürütüyor ve bu olası batarya yatırımı, markanın bölgedeki rekabet gücünü artırma stratejisinin kritik bir ayağını oluşturuyor.