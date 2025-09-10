BYD duyurdu: Türkiye’deki fabrika açılış tarihi belli oldu!

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden biri olan Çinli dev BYD (Build Your Dreams), Türkiye’deki fabrika planlarıyla uzun süredir gündemdeydi.

Ancak Manisa’da kurulacak üretim tesisine ilişkin tarih ve detaylar bir türlü netleşmemiş, otomotiv sektöründe ve yatırımcılar arasında büyük bir merak uyandırmıştı. Beklenen açıklama nihayet geldi.

Almanya’da düzenlenen Münih Otomobil Fuarında konuşan BYD’nin üst düzey yöneticisi Stella Li, Türkiye’deki fabrika projesine dair süregelen belirsizliği ortadan kaldırdı.

2026’DA ÜRETİME BAŞLAYACAK!

Patronlardunyasi'nda yer alan habere göre, BYD'nin Manisa'da fabrika kuracağı haberi iki yıl önce duyurulmuş, ardından çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci başlatılmıştı.

BYD’nin üst düzey yöneticisi Stella Li, Manisa’daki dev fabrikanın 2026 yılında faaliyete geçeceğini resmen duyurdu.

BYD'nin Macaristan'daki fabrikasının bu yıl üretime başlaması beklenirken, Türkiye'deki fabrikanın 2026'da faaliyete geçeceği kesinleşti.