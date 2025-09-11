BYD Manisa'daki fabrika için tarih verdi

Çinli otomobil üreticisi BYD'nin Türkiye'de fabrika kurma planının iptal edildiği iddiaları bir süredir gündemdeydi.

Ancak Münih Otomobil Fuarı’nda konuşan BYD İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Stella Li, projenin devam ettiğini ve Manisa fabrikası için tarih verdi.

ÜRETİM 2026'DA BAŞLAYACAK

Stella Li, Manisa'daki fabrikanın 2026 yılında üretime geçeceğini resmi olarak duyurdu. Bu açıklama, projenin geleceği hakkındaki belirsizlikleri ortadan kaldırdı.

Li, fabrikanın inşaatına ise "önümüzdeki yaz aylarında" başlayabileceklerini ve inşaatın 12 aydan daha kısa sürmesini umduklarını belirtti.

BYD EKİBİ MANİSA'DA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Projeyi hızlandırmak için adımlar atıldığını belirten Li, 12'den fazla kişiden oluşan büyük bir BYD ekibinin şu anda Manisa'da olduğunu söyledi.

Ekibin, projenin detaylarını derinlemesine incelemek için bölgede bir hafta kalacağı ifade edildi.