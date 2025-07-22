BYD Sealion 06 Çin'de satışa çıkıyor: İşte fiyatı

Çinli üretici BYD, Ocean serisinin en yeni üyesi olan SUV modeli Sealion 06'yı tanıttı.

Araç, 24 Temmuz'da Çin'de satışa sunulacak ve hem tam elektrikli hem de şarj edilebilir hibrit (DM-i) seçenekleriyle gelecek.

GÜÇ VE MENZİL SEÇENEKLERİ

Hibrit versiyon 93 km ve 130 km'lik saf elektrikli menzil sunarken, tam elektrikli versiyonlarda bu rakam 605 kilometreye kadar çıkıyor.

Tam elektrikli modelde tek ve çift motorlu (dört tekerlekten çekiş) güç aktarma organları seçenekler arasında yer alıyor.

BYD Sealion 06'nın elektrikli versiyonu e-Platform 3.0 Evo altyapısını kullanırken, şarj edilebilir hibrit versiyon ise markanın 5. nesil DM teknolojisiyle donatıldı.

Aracın modern kabininde büyük bir merkezi multimedya ekranı ve dijital gösterge paneli dikkat çekiyor.

Orta konsolda ise kablosuz şarj ünitesinin yanı sıra yaklaşık dört şişe kapasiteli bir mini buzdolabı ve buzdolabını kontrol eden döner bir düğme bulunuyor.

BYD SEALION 06 FİYATI

Modelin fiyat aralığı yaklaşık 22 bin 290 ile 27 bin 860 dolar aralığında olacak. Daha fazla detay 24 Temmuz'da belli olacak.