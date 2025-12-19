Tesla, Starlink uydu alıcılarını doğrudan otomobillere entegre edecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Otonom sürüş ve yazılım güncellemeleri için sürekli internet bağlantısına ihtiyaç duyan Tesla, hücresel ağların yetersiz kaldığı durumlar için yeni bir çözüm geliştiriyor.

Şirket, uydu sinyallerinin araç içine ulaşmasını sağlayacak özel bir tavan tasarımı için patent başvurusunda bulundu.

YENİ BİR PATENT BAŞVURUSU YAPTI

"Radyo Frekansı Geçirgen Malzemeli Araç Tavanı Montajı" başlıklı patent dosyasında, antenlerin dışarıdan görünmeyecek şekilde tavana gizlenmesi hedefleniyor.

Geleneksel cam ve metal tavanların sinyalleri engellemesi sorununu aşmak için polikarbonat gibi özel polimer karışımların kullanılması planlanıyor.

KESİNTİSİZ BAĞLANTI İMKANI

Bu teknoloji hayata geçerse, Tesla araçları 5G şebekesi ile SpaceX'in Starlink uydu ağı arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilecek.

Böylece telefon şebekelerinin çekmediği en uzak bölgelerde bile araçların her zaman çevrimiçi kalması sağlanacak.

HARİCİ DONANIMA GEREK KALMAYACAK

Mevcut durumda bazı kullanıcılar araçlarında internet erişimi için harici Starlink Mini antenleri kullanmak zorunda kalıyordu.

Yeni patent sayesinde fabrikasyon olarak entegre edilecek bu sistem, ek bir donanıma ihtiyaç duymadan yüksek hızlı internet erişimi sunacak.