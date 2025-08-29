BYD, temmuz ayında Avrupa’daki satışlarda Tesla’yı geçti

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Avrupa pazarında önemli bir başarıya daha imza atarak, temmuz ayındaki satış rakamlarıyla Tesla'yı ikinci kez geride bıraktı.

Bu gelişme, Elon Musk'ın markası için kıtadaki rekabetin ne kadar sertleştiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

SATIŞLARDA BÜYÜK UÇURUM

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre BYD, AB'deki yeni araç kayıtlarını geçen yıla göre yüzde 300'den fazla artırarak 9 bin 698 adede ulaştırdı.

Aynı dönemde Tesla ise AB'de yüzde 42'lik bir düşüş yaşayarak sadece 6 bin 600 adet satış gerçekleştirebildi.

ÇİNLİ MARKALAR YÜKSELİŞTE

BYD'nin yanı sıra SAIC Motor gibi diğer Çinli üreticiler de Avrupa'da hızla pazar payı kazanıyor.

Çinli markaların, Avrupalı tüketiciler için daha uygun fiyatlı ve geniş ürün yelpazesine sahip modeller sunması bu yükselişi destekliyor.

Tesla'nın bu düşüşü, şirketin yaşadığı iç zorluklar ve yatırımcı endişeleriyle birleşiyor.

Ancak Tesla'nın kaybına rağmen, AB genelinde bataryalı elektrikli araç satışları temmuz ayında yüzde 39 artarak pazarın büyümeye devam ettiğini gösterdi.