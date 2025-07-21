BYD Türkiye, araçlarına uzaktan yazılım güncellemesi sunmaya başladı

Elektrikli otomobil devi BYD, Türkiye'deki kullanıcıları için önemli bir yeniliği hayata geçirdi.

Artık BYD sahipleri, 'Uzaktan Yazılım Güncellemesi' (OTA) teknolojisi sayesinde araçlarını servise götürmeden, bulundukları yerden güncelleyebilecekler.

GÜNCELLEME İLE HANGİ YENİLİKLER GELDİ

Bu güncellemelerle araçlara hırsızlığa karşı "Sürüş İçin Şifre" gibi yeni güvenlik fonksiyonları ekleniyor.

Ayrıca multimedya sistemine YouTube, Zoom ve çeşitli oyunlar içeren BYD Arcade gibi popüler uygulamalar da dahil ediliyor.

SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ VE KONFORU ARTIRILDI

Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri'nde (ADAS) de önemli iyileştirmeler yapıldı; Trafik İşareti Tanıma ve Ön Çapraz Trafik Frenleme sistemleri daha verimli hale getirildi.

Bunun yanı sıra kış koşullarında klima performansı ve Bluetooth görüşme kalitesi gibi konfor özellikleri de optimize edildi.

BYD GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILIR

Kullanıcıların güncellemeyi yapabilmesi için aracın park halinde olması ve şarj seviyesinin yüzde 20'nin üzerinde bulunması yeterli oluyor.

Tüm güncelleme süreci, aracın multimedya ekranı üzerinden kolayca takip edilebiliyor.