BYD Türkiye fiyatlarına zam yaptı: İşte ekim ayı güncel fiyat listesi

Çinli otomotiv devi BYD, yeni ayın başlamasıyla birlikte Türkiye fiyat listesini güncelledi.

1 Ekim itibarıyla geçerli olan yeni listeye göre, markanın neredeyse tüm elektrikli modellerine zam geldi.

SEAL U, ÖTV MATRAH SINIRINA DAYANDI

Yapılan zamlar arasında en dikkat çekeni, Türkiye'de yılın otomobili seçilen BYD Seal U'nun elektrikli versiyonuna yapılan küçük artış oldu.

Sadece 750 TL zamlanarak 2 milyon 486 bin 750 TL'ye yükselen modelin fiyatı, bir sonraki ÖTV diliminin sınırına dayandı.

Bu, modele gelecek bir sonraki zammın fiyatını 3 milyon TL'nin üzerine çıkarabileceği anlamına geliyor. Markanın şarj edilebilir hibrit modeli Seal U DM-İ'nin başlangıç fiyatı ise aynı kaldı.

İŞTE MODEL MODEL YENİ BYD FİYAT LİSTESİ

Diğer modellerde ise daha belirgin artışlar yaşandı. BYD'nin en ucuz modeli olan Dolphin Comfort 35 bin TL zamla 1 milyon 699 bin TL'ye, Atto 3 ise 40 bin TL zamla 2 milyon 119 bin TL'ye yükseldi.

Sedan model BYD Seal'ın arkadan itişli versiyonu 2 milyon 389 bin TL'ye, dört çeker versiyonu ise 3 milyon 829 bin TL'ye çıktı. Amiral gemisi modeller Han 4 milyon 584 bin TL, Tang ise 5 milyon 99 bin TL oldu.