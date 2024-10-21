BYD Türkiye'nin Pazarlama Direktörü Tilbe Polat oldu

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Türkiye'de yatırım kararı alan Çinli otomobil üreticisi BYD, Türkiye yapılanmasında üst düzey bir yönetici transferi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, otomotiv sektöründe 20 yıla yakın deneyimi olan Tilbe Polat, BYD Türkiye’nin Pazarlama Direktörü olarak göreve başladı.

TİLBE POLAT KİMDİR

1980 yılında İstanbul’da doğan Tilbe Polat, Üsküdar Amerikan Lisesi’nin ardından lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji ve Sosyoloji Bölümleri’nde çift anadal programı ile tamamladı.

Otomotiv sektöründe Polat, 2005 yılında Doğuş Otomotiv ile adım atan Tilbe Polat, gruba ait birçok farklı markada üst düzey görevlerde bulundu.

Polat, son olarak Temmuz 2018’den itibaren Volkswagen Binek Araç Pazarlama Müdürü olarak görev yapıyordu.

Tilbe Polat'ın, yeni görevinde BYD'nin Türkiye’deki pazarlama faaliyetlerine liderlik edeceği öğrenildi.