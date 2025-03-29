BYD, ultra lüks elektrikli sedan modelini tanıttı: İşte fiyatı

Haber Merkezi

Çinli otomotiv devi BYD, uygun fiyatlı elektrikli araçlarıyla tanınıyor olsa da lüks segmentte de iddialı olduğunu Yangwang U7 ile kanıtlıyor.

Bu yeni model, şirketin ultra lüks marka girişimi Yangwang'ın üçüncü aracı olarak dikkat çekiyor. İlk olarak U8 off-road SUV ve ardından U9 elektrikli süper otomobil ile dikkatleri üzerine çeken Yangwang, U7 ile sedan segmentinde de söz sahibi olmayı hedefliyor.

PERFORMANS

Yangwang U7, dört elektrik motoruyla toplamda 1287 beygir gücü üretiyor ve 0'dan 100 km/s hıza sadece 2,9 saniyede ulaşıyor.

Bu etkileyici performansın yanı sıra, araçta bir tekerlek patladığında bile dengeyi koruyan DiSus-Z gövde kontrol sistemi bulunuyor.

Ayrıca, "God's Eye" A gelişmiş sürüş yardım sistemi sayesinde Seviye 2 otonom sürüş yetenekleri sunuyor.

Üç Lidar, beş radar, 13 yüksek çözünürlüklü kamera ve 12 ultrasonik radarla donatılan bu sistem, güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi vadediyor.

MENZİL VE ŞARJ

135,5 kWh kapasiteli BYD Blade bataryasıyla donatılan U7, CLTC standartlarına göre 720 km'ye kadar menzil sunuyor.

500 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği sayesinde, bataryanın yüzde 30'dan yüzde 80'e dolum süresi 20 dakikanın altında gerçekleşiyor. Bu özellik, uzun yolculuklarda bile kesintisiz bir sürüş imkanı sunuyor.

LÜKS İÇ MEKAN VE FİYAT

Yangwang U7'nin iç mekanı, "Star Ring Cockpit" düzeniyle dikkat çekiyor. 12,8 inç kavisli orta ekran, 23 inç gösterge ekranı ve 6 inç yolcu eğlence ekranlarıyla donatılan araç, teknoloji ve lüksü bir araya getiriyor

Beklenenin aksine, U7'nin başlangıç fiyatı beş koltuklu versiyon için 87 bin 700 dolar olarak belirlendi. Dört koltuklu versiyon ise 94 bin 300 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.