BYD YANGWANG U8 ve U9 Türkiye'ye geliyor

Çinli otomotiv devi BYD Türkiye, daha önce TEKNOFEST İstanbul'da büyük ilgi gören yeni teknoloji harikası modelleri YANGWANG U8 ve U9'u, Türkiye'nin 3 büyük kentindeki 9 bayisinde özel bir turla sergileyecek.

İSTANBUL, İZMİR VE ANKARA'DA SERGİLENECEK

Bayi turu 9 Ekim'de İstanbul'da başlayacak ve 29 Ekim'de Ankara'da sona erecek.

Etkinlikler kapsamında, amfibi SUV YANGWANG U8 "360 Derece Tank Dönüşü" performansını, süper otomobil YANGWANG U9 ise dans ve zıplama şovunu sergileyecek.

1196 beygir gücündeki U8, yüzme yeteneği ve 3,6 saniyelik 0-100 km/s hızlanmasıyla öne çıkıyor. 1305 beygir gücündeki U9 ise 2,36 saniyede 100 km/s hıza ulaşabiliyor ve özel süspansiyonu sayesinde zıplayabiliyor.

HENÜZ SATIŞA ÇIKMAYACAK

BYD, bu iki modelin AR-GE gücünü ve teknoloji liderliğini yansıttığını belirtiyor. Ancak, YANGWANG U8 ve U9 modellerinin Avrupa homologasyonu bulunmadığı için Türkiye pazarında kısa vadede satışa sunulması planlanmıyor.

TÜRKİYE'DE SATILAN DİĞER BYD MODELLERİ

Bayileri ziyaret eden müşteriler, bu teknoloji gösterisinin yanı sıra Türkiye'de halihazırda satılan SEAL U, DOLPHIN ve ATTO 3 gibi 7 farklı BYD modeli hakkında bilgi alabilecek ve test sürüşü yapabilecek.