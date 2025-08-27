BYD Yangwang U9, elektrikli araç hız rekorunu kırdı

Çinli otomobil üreticisi BYD, süper spor modeli Yangwang U9 ile elektrikli araç pazarında yeni bir hız rekoruna imza attı.

Şirket, bir mühendislik test aracının 472,41 km/s hıza ulaştığını ve bunun "küresel elektrikli araç hız rekoru" olduğunu duyurdu.

ÇİN'İN EN HIZLI ELEKTRİKLİ OTOMOBİLİ

Bu sonuçla BYD Yangwang U9, Çin'in en hızlı elektrikli otomobili ünvanını elde etti.

Ulaştığı 472 km/s'lik değer, Koenigsegg ve Bugatti gibi geleneksel içten yanmalı motora sahip hiper otomobillerin hemen arkasında yer alıyor.

FİYATI NE KADAR

U9'un en dikkat çekici yanı ise bu performansı rakiplerine kıyasla çok daha ulaşılabilir bir fiyata sunması.

Milyonlarca dolarlık hiper otomobillere karşın BYD Yangwang U9, 232 bin 500 dolarlık bir fiyat etiketine sahip.

Çinli kaynaklara göre, bugüne kadar toplam 149 adet Yangwang U9 müşterilere teslim edildi.

Bu rakam, aracı 100 adedin üzerinde teslimata ulaşan ilk Çinli süper otomobil yapıyor.