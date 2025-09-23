BYD YANGWANG U9 Xtreme dünyanın en hızlı seri üretim otomobili oldu

Çinli otomotiv devi BYD'nin lüks segment markası YANGWANG, U9 Xtreme modeliyle yeni bir dünya rekoruna imza attı.

Almanya'daki Automotive Testing Papenburg (ATP) pistinde gerçekleştirilen testte araç, dünyanın en hızlı seri üretim otomobili unvanını kazandı.

496 KM/S HIZLA YENİ DÜNYA REKORU

Alman yarış pilotu Marc Basseng'in kullandığı YANGWANG U9 Xtreme, testte saatte 496,22 kilometre hıza ulaştı.

Bu sonuçla araç, hem bir önceki elektrikli otomobil rekorunu hem de dünyanın en hızlı benzinli otomobilinin saatte 490,48 kilometrelik rekorunu geride bıraktı.

3000 BEYGİRİN ÜZERİNDE GÜÇ

Sadece 30 adetle sınırlı sayıda üretilecek olan U9 Xtreme, standart U9 modelinden farklı olarak 1200V'luk ultra yüksek voltajlı elektrik mimarisine sahip.

Araç, her biri 30 bin devire ulaşabilen dört ultra yüksek hızlı motoruyla toplamda 3000 beygirin üzerinde güç üretiyor.

Özel olarak ayarlanmış DiSus-X süspinsiyon sistemi ve pist tipi lastikler de bu rekorun kırılmasında önemli rol oynadı.

BYD YANGWANG MODELLERİ TÜRKİYE'DE SERGİLENDİ

BYD Türkiye, rekor kıran modelin standart versiyonu olan YANGWANG U9'u ve U8 modelini 11 Eylül'de Kemerburgaz'da ve ardından TEKNOFEST İstanbul'da sergilemişti.

Yüzme ve kendi etrafında dönme gibi yetenekleriyle dikkat çeken modeller, yoğun ilgi görmüştü.