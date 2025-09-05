BYD, zorlu rakipler nedeniyle satış hedefini aşağı çekti

Çin'in en büyük elektrikli araç üreticilerinden BYD, 2025 yılına ilişkin satış hedefinde önemli bir aşağı yönlü revizyona gitti.

Şirket, daha önce 5,5 milyon olarak belirlediği satış hedefini, artan rekabeti gerekçe göstererek 4,6 milyon adede düşürdü.

SON BEŞ YILIN EN DÜŞÜK BÜYÜME ORANI

Revize edilen 4,6 milyon adetlik hedef, 2024 yılına kıyasla yüzde 7,67’lik bir büyümeye işaret etse de bu oran şirketin 2020’den bu yana kaydedeceği en düşük yıllık büyüme olacak.

BYD'nin ağustos ayı satışlarının yıllık bazda yalnızca yüzde 0,15 artması da büyümedeki yavaşlamayı doğruluyor.

RAKİPLER GÜÇLENİYOR

BYD'nin büyümesi hız keserken, Geely gibi rakipleri ise kendi yıllık satış hedeflerini yukarı yönlü revize ediyor.

Bu durum, Çin elektrikli araç pazarındaki rekabetin daha da sertleştiğini ve pazar dinamiklerinin değiştiğini gösteriyor.