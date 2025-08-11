BYD'den yeni başarı: 13 milyonuncu yeni enerji aracını üretti

Çinli otomotiv devi BYD, küresel yeni enerji aracı (NEV) endüstrisi için bir dönüm noktasına imza attı.

Şirket, 13 milyonuncu elektrikli ve şarj edilebilir hibrit aracını üretim bandından indirdiğini duyurdu.

ÜRETİM HIZI NEFES KESİYOR

BYD'nin ulaştığı bu rekoru daha da anlamlı kılan ise üretimdeki inanılmaz ivmelenme.

İlk 1 milyon aracı 13 yılda üreten şirket, 10 milyonuncu araçtan 13 milyonuncu araca sadece 8 ay gibi kısa bir sürede ulaştı.

TÜRKİYE'DE DE HIZLA BÜYÜYOR

Bu küresel başarı, Türkiye pazarına da yansımış durumda; BYD Türkiye, 2025'in en hızlı büyüyen otomobil markası oldu.

Şirket, yılın ilk yedi ayında Türkiye'de 29 bin 284 adetlik otomobil satışı gerçekleştirdiğini açıkladı.