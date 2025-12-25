BYD'den yeni hızlı şarj teknolojisi: 5 dakikada 400 km menzil

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çinli otomotiv devi BYD, elektrikli araç teknolojisinde çığır açan yeni şarj sistemiyle benzin istasyonları ve şarj noktaları arasındaki hız farkını kapatıyor.

Yeni şarj teknolojisi ile sadece beş dakikada yaklaşık 400 kilometre menzil sunuluyor.

1000 VOLTLUK MİMARİ VE REKOR ŞARJ HIZI

BYD CEO'su Wang Chuanfu tarafından tanıtılan Süper e-Platform, binek araçlar için seri üretilen ilk tam alanlı 1000V yüksek voltaj mimarisini barındırıyor.

Etkinlikte duyurulan "Flash Charging Battery" teknolojisi, 1 megawatt şarj gücü sağlayarak sektörde yeni rekorlara imza atıyor.

YENİ MODELLERDE YÜZDE 70 DOLUM 5 DAKİKANIN ALTINDA

Markanın bu teknolojiyi kullanan Han L ve Tang L modelleri, uygun fiyatlarıyla Çin pazarında satışa sunuldu.

Sosyal medyada paylaşılan gerçek dünya testlerinde, 746 kW hıza ulaşan sistemin bataryayı yüzde 10'dan yüzde 70 seviyesine sadece 4 dakika 40 saniyede çıkardığı görüldü.

ŞARJ KAYGISI TARİHE KARIŞIYOR

Şarj süresini benzinli bir araca yakıt doldurma süresiyle eşitlemeyi amaçlayan BYD, bu hamlesiyle kullanıcıların "şarj kaygısını" ortadan kaldırmayı planlıyor.

Şirket, benzin istasyonlarını geçmişte bırakmayı hedefleyen bu ultra hızlı şarj sistemini Avrupa ve diğer denizaşırı pazarlara da getireceğini açıkladı.