Elektrikli Hyundai Staria 9 Ocak'ta tanıtılacak: İşte beklenen özellikler

Hyundai, elektrikli araç pazarındaki iddiasını artırarak markanın şimdiye kadar ürettiği en büyük elektrikli modeli sahneye çıkarmak için gün sayıyor.

Şirketin isim vermeden işaret ettiği dünya prömiyerinin, uzun süredir test aşamasında olan tamamen elektrikli Staria modeline ait olduğuna kesin gözüyle bakılıyor.

TÜRKİYE'YE DE GELECEK

Fütüristik hatlarıyla halihazırda elektrikli bir otomobili andıran Staria, yeni versiyonunda 800 voltluk gelişmiş bir elektrik mimarisi üzerine inşa edilecek.

Henüz teknik detayları tam olarak sızdırılmayan bu dev elektrikli modelin, 2026 yılının sonlarına doğru Türkiye pazarında da satışa sunulması bekleniyor.

Öte yandan geçtiğimiz hafta Güney Kore'de tanıtılan makyajlı Staria, dış tasarımda büyük riskler almazken iç mekanda dokunmatik kontrollerin yerini fiziksel butonlara bırakmasıyla dikkat çekti.

Uzaktan güncelleme desteği ve yenilenen süspansiyon sistemiyle konforu artıran araç, mevcut pazarlarda V6 benzinli ve 1.6 litrelik hibrit motor seçeneklerini koruyor.

Markanın performans odaklı N serisiyle ilgili de yeni gelişmeler yaşanıyor; 2024'te üretimi sonlanan i30 N modelinin hibrit destekli yeni bir benzinli motorla geri döneceği iddia ediliyor.

Hyundai'nin 2030 yılına kadar hibrit ve elektrikli seçeneklerden oluşan yedi yeni N logolu sportif aracı piyasaya sürmeyi hedeflediği belirtiliyor.