BYD'nin hiper otomobili Nürburgring rekorunu kırdı

BYD’nin lüks markası Yangwang, U9 adlı hiper otomobiliyle Almanya'nın meşhur Nürburgring Nordschleife pistinde tarihi bir başarıya imza attı.

Şirket, U9'un seri üretim elektrikli araçlar arasında yeni bir Nürburgring rekoru kırdığını duyurdu.

YENİ NÜRBURGRİNG REKORU 7 DAKİKANIN ALTINDA

Yangwang U9 Xtreme adını verdiği sınırlı üretim versiyonun, pisti 6:59.157'lik dereceyle tamamladığı açıklandı.

Bu sonuçla U9, Nürburgring’de 7 dakikalık barajın altına inen ilk seri üretim elektrikli araç unvanını kazandı.

XIAOMI SU7 ULTRA'YI 5 SANİYE İLE GEÇTİ

Alman pilot Moritz Kranz tarafından gerçekleştirilen ve Nürburgring yetkililerince onaylanan bu tur, Xiaomi SU7 Ultra'nın 7:04.957’lik önceki rekorunu tam 5 saniye geride bıraktı.

Ancak "seri üretim araç" tanımı konusunda tartışmalar mevcut. Araç, her tekerleğe bir adet düşen dört elektrik motoruyla yaklaşık 3 bin beygir güç üretiyor.

Geçtiğimiz ay 496 km/s azami hıza ulaşan bu modelden sadece 30 adet üretilecek olması, aracın seri üretim olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceğini sorgulatıyor.