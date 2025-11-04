BYD'nin hisseleri son 9 ayın en düşük seviyesine geriledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ekimde satışları yüzde 12 azalan BYD’nin Hong Kong borsasında işlem gören hisseleri, dokuz ayın en düşük seviyesine indi.

Şirketin hisseleri yüzde 1,9 değer kaybederek 98,70 HKD'ye gerilerken, mayıs sonunda gördüğü zirvenin yüzde 36 altına düşmüş oldu.

SATIŞLAR HEDEFLERİN ALTINDA KALDI

Shenzhen merkezli şirket, ekim ayında 441 bin 706 araç satarak hem aylık hem de yıllık bazda zayıflama gösterdi.

Yılın ilk 10 ayında toplam satışı 3,7 milyonda kalan BYD'nin, Morgan Stanley’nin öngördüğü 4,6 milyon adetlik yıl sonu hedefine ulaşması gerekiyor.

Bunun için şirketin kasım ve aralık aylarında satışlarını yeniden 450 bin adet üzerine çıkarması gerekecek.

PAZARDA İKİNCİ SIRAYA GERİLEDİ

Çin elektrikli araç pazarında rekabet artarken, BYD satış sıralamasında ikinci sıraya düştü. Geely, Nio, Xpeng, Leapmotor ve pazara yeni giren Xiaomi, ekim ayında rekor teslimat açıkladı.

Buna karşın Li Auto da beşinci ayda satış düşüşü yaşadı.