BYD’nin kârı üç yıl sonra ilk kez düşüş gösterdi

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, üç yılın ardından ilk kez çeyreklik kârında düşüş yaşadığını duyurdu.

30 Haziran'da sona eren üç aylık dönemde şirketin net kârı, piyasa beklentilerinin altında kalarak yüzde 30 geriledi.

FİYAT SAVAŞLARI KÂR MARJINI DÜŞÜRDÜ

Bu gerilemenin arkasındaki en önemli nedenin, BYD'nin 2023'ten bu yana başını çektiği fiyat indirimleri ve artan Ar-Ge harcamaları olduğu belirtiliyor.

Şirketin brüt kâr marjı, bu etkenler nedeniyle 2024'ün ilk yarısındaki yüzde 18,8'den yüzde 18'e geriledi.

YURT DIŞINDA GÜÇLÜ BÜYÜME DEVAM EDİYOR

Kârlılıktaki düşüşe rağmen, şirketin yurt dışı gelirleri yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artarak 135,4 milyar yuana ulaştı.

BYD, Brezilya, Avustralya ve Avrupa gibi pazarlarda güçlü bir büyüme kaydetmeye devam ediyor.