BYD'nin üçüncü çeyrek satışları, 2020'den bu yana ilk kez düştü

Çinli otomotiv devi BYD Group'un satışlarında 2020 yılından bu yana ilk kez bir çeyreklik düşüş yaşandı.

Şirketin yılın üçüncü çeyreğindeki toplam satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 geriledi.

Yalnızca eylül ayındaki toplam satışlar ise geçen yıla göre yüzde 5,9 azalarak 393 bin 060 adede düştü.

DÜŞÜŞÜN ANA NEDENİ: BYD MARKASI VE PHEV'LER

Satışlardaki düşüşün ana nedeni, BYD markasının kendisi oldu; markanın eylül ayı satışları yüzde 11,4 geriledi.

Özellikle PHEV (şarj edilebilir hibrit) satışları, Nisan ayından bu yana altı aydır üst üste düşüş göstererek eylülde yüzde 25,6 azaldı.

Bu düşüş yaşanırken Leapmotor, Nio, Xiaomi ve Xpeng gibi birçok Çinli rakip, eylül ayında rekor satışlara ulaştı.

ŞİRKETİ KURTARAN İHRACAT VE YENİ ALT MARKALAR OLDU

BYD'yi bu dönemde daha sert bir düşüşten yeni alt markaları, bataryalı elektrikli araç satışları ve ihracat gelirleri kurtardı.

Fang Cheng Bao, Denza ve Yangwang gibi yeni alt markaların tamamı satışlarında üç hanelere varan artışlar kaydetti.

Şirketin yurt dışı satışları da önemli bir yükseliş göstererek eylül ayında yüzde 115,8 arttı ve 71 bin 256 adede ulaştı.