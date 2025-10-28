BYD'nin yeni pickup modeli Avrupa'da ortaya çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

BYD’nin yeni pickup modeli, Avrupa Birliği’nde yapılan patent başvurusu sayesinde tüm hatlarıyla ortaya çıktı.

Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO), 23 Ekim’de araca ait tescil dosyalarını paylaştı.

MONOKOK GÖVDELİ BYD PICKUP

Patent görsellerine göre yeni BYD Pickup, monokok (yekpare) gövde yapısına sahip.

Bu yapı, aracın Hyundai'nin Tucson temelli pickup'ı Santa Cruz'u anımsatan kısa kasalı oranlarını da açıklıyor.

Aracın, ilk kez 2020’de tanıtılan BYD Song Plus'ın (Avrupa'da Seal U) pickup türevi olma ihtimali yüksek.

Özellikle ön kısım, çamurluklar ve kapıların Song Plus ile büyük ölçüde aynı tasarımı paylaştığı görülüyor.

KÜRESEL PAZARLARA HİBRİT MOTORLA GELECEK

Bu patent tescili, BYD’nin bu araçla Avrupa, Latin Amerika ve Avustralya gibi küresel pazarlara açılma hedefini netleştiriyor.

Yeni model, mevcut Shark 6 serisinin giriş seviyesi aracı olarak konumlandırılacak.

Modelin teknik özellikleri henüz paylaşılmasa da aracın şarj edilebilir hibrit (PHEV) olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Yakıt kapağının sol çamurlukta, şarj portu kapağının ise sağ tarafta yer alması bu iddiayı güçlendiriyor.