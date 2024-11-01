C-X75: Jaguar, spor otomobilini yeniden tasarlıyor

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Jaguar'ın eski tasarım direktörü Ian Callum, 2010 yılında konsept olarak tanıtılan C-X75'i yeniden hayata döndürdü.

2015 yapımı James Bond filmi Spectre'de kullanılan araçlardan biri olan şasi 007, sokaklarda kullanıma uygun hale getirildi. Şimdi ise şasi 001, özel bir sipariş üzerine yola çıkmaya hazırlanıyor.

YENİ ÖZELLİKLER ÖNE ÇIKIYOR

Kapsamlı bir yeniden mühendislik ve yenileme programından geçen C-X75, yeni motor elektroniği, yedi vitesli çift kavramalı şanzıman, geliştirilmiş aktif aerodinamik sistem ve lüks bir iç mekan gibi özelliklere sahip.

Koyu yeşil ve krem tonlarının hakim olduğu iç mekanda, dijital gösterge paneli, entegre dokunmatik ekranlı döner kontrollere sahip yüksek bir orta konsol ve tavana monte edilmiş kontroller bulunuyor.

Kablosuz şarj pedi, Apple Car Play bağlantısı ve özel tasarım direksiyon simidi de diğer dikkat çekici özellikler arasında.

Spectre filminde kullanılan yedi C-X75'ten dördü satıldı, ikisi Eon Productions'da bulunuyor ve birinin imha edildiği düşünülüyor.

Jaguar'ın elinde bulunan dört prototip ise sorumluluk nedenleriyle satılmayacak. Bu durum, yola çıkmaya hazırlanan C-X75'i oldukça nadir bir koleksiyon parçası haline getiriyor.