Cadillac, elektrikli araçlara geçiş planlarını askıya alıyor

General Motors'un elektrikli geleceğinin öncü markası olması planlanan Cadillac, tamamen elektrikli olma stratejisinde bir değişikliğe gitti.

Şirket, daha önce üretimden kaldırmayı planladığı popüler benzinli SUV modeli XT5'in ömrünü uzatma kararı aldı.

MARKANIN EN ÇOK SATAN İKİNCİ MODELİ

Bu kararın arkasında, XT5 modelinin ticari başarısı yatıyor; araç, Escalade'in ardından Cadillac'ın en çok satan ikinci modeli konumunda.

Belirsizliğin hakim olduğu elektrikli araç pazarında, XT5 gibi popüler bir içten yanmalı modelin üretimde tutulması, şirkete istikrarlı bir nakit akışı sağlıyor.

GELECEKTE HİBRİT SEÇENEĞİ DE OLABİLİR

2026'dan sonra da üretilmeye devam edecek olan XT5'in nasıl yenileneceği henüz net değil.

Ancak hafif tasarım değişiklikleri bekleniyor. Rakiplerine uyum sağlamak için modele hibrit bir güç ünitesinin eklenmesi de ihtimaller arasında.