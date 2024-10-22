Chery başkanından Türkiye açıklaması: Üretim planlarımız var

Haber Merkezi

7 Temmuz 2024'ten itibaren yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, Çin'den ithal edilen tüm araçlara yüzde 40 ek vergi getirildi.

Bu kararın ardından harekete geçen Çinli üreticiler, ülkemizde yatırım yapmak için adeta sıraya girdi.

BYD, 1 milyar dolarlık yatırımla ülkemizde fabrika kuracak. Yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip olacak fabrika için imzalar çoktan atıldı.

CHERY BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Chery Uluslararası Başkanı Zhang Guibing, medya temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda Türkiye'yi üretim üsleri arasında saydı.

Guibing, şirketin yurtdışı pazarlara açılma stratejini anlatırken Chery’nin Avrupa’da üretim üssü olarak seçtiği üç ülke seçtiğini bunların İspanya, İtalya ve Türkiye olduğunu söyledi.

Chery’nin Türkiye'deki yatırımı için üç şehrin öne çıktığı, ancak nihai kararın henüz verilmediği öğrenildi.

Guibing, eylül ayının sonunda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüş, görüşmede Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da bulunmuştu.

Kacır görüşmenin ardından Çinli BYD'nin yılda 150 bin araç kapasiteli 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımını duyurmuştu.

SAMSUN VE MANİSA DEĞERLENDİRİLİYOR

Gelen bilgilere göre Chery, Türkiye'de kurmayı düşündüğü fabrika için şimdiye kadar Samsun ve Manisa alternatiflerini değerlendiriyor.

Fabrikanın kurulacağı yer seçimi ve Chery'nin içten yanmalı araçlar için de imtiyaz talebinde bulunması nedeniyle görüşmelerin uzadığı ifade ediliyor.