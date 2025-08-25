Chery, bir markasını daha Türkiye'ye getirmeye hazırlanıyor

Çinli otomobil üreticisi Chery, bünyesinde faaliyet gösteren alt markası Omoda'yı Türkiye pazarına getirmek için düğmeye bastı.

Bu stratejik hamle kapsamında, markanın D-SUV segmentindeki iddialı modeli Omoda 7'nin Türkiye'de satışa sunulacağı açıklandı.

CHERY'NİN TÜRKİYE'DEKİ ÜÇÜNCÜ MARKASI

2023'te Türkiye'ye geri dönen Chery, geçen yıl off-road odaklı Jaecoo markasını da Türk tüketicilerle buluşturmuştu.

Omoda'nın gelişiyle birlikte Chery Grubu, Türkiye pazarındaki marka sayısını üçe çıkarmış olacak.

1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM PLANI

Chery'nin Türkiye'ye olan yatırımı sadece yeni markalarla sınırlı değil; şirket, Samsun'da yıllık 200 bin araç kapasiteli 1 milyar dolarlık bir üretim tesisi kurmaya hazırlanıyor.

Bu fabrika, 5 binden fazla kişiye istihdam sağlamanın yanı sıra bir Ar-Ge merkezi ile de desteklenecek.