Chery Fulwin X3 ve X3L, Çin'de satışa çıkıyor: İşte özellikleri

Çinli otomotiv üreticisi Chery, Fulwin X3 ve X3L adını verdiği yeni SUV modellerini 16 Ağustos'ta anavatanında piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

iCar 03 modelini temel alan bu yeni ikili, farklı güç aktarma organlarıyla müşterilerin beğenisine sunulacak.

FULWIN X3: TAM ELEKTRİKLİ SEÇENEK

Tamamen elektrikli (BEV) olan Fulwin X3, arkadan itişli versiyonunda 185 kW (248 hp) güç ve 520 kilometreye kadar (CLTC) menzil sunacak.

Ayrıca, 255 kW (342 hp) güç sunan dört tekerlekten çekişli bir versiyonu da bulunacak.

FULWIN X3L: 422 BEYGİRLİK HİBRİT GÜÇ

Serinin daha büyük gövdeli üyesi olan Fulwin X3L ise menzili uzatılmış bir elektrikli (EREV) sisteme sahip.

1.5 litrelik benzinli motorun jeneratör olarak görev yaptığı bu versiyon, toplamda 315 kW (422 hp) güç üretiyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 4,7 saniyede tamamlıyor.