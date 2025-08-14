Chery modellerinde ağustos ayına özel kampanyalar

Çinli otomotiv üreticisi Chery, ağustos ayı boyunca geçerli olacak yeni finansman kampanyasını duyurdu.

Markanın popüler SUV modelleri TIGGO7 PRO MAX ve TIGGO8 PRO MAX, ay sonuna kadar avantajlı kredi ve nakit alım olanaklarıyla sunuluyor.

TIGGO8 PRO MAX İÇİN HEM KREDİ HEM NAKİT FIRSATI

Markanın Türkiye'deki amiral gemisi olan 7 kişilik TIGGO8 PRO MAX modelinde, ticari müşterilere özel 400 bin TL'ye 6 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanı sağlanıyor.

Bireysel müşteriler ise bu modelde 150 bin TL'ye varan nakit indirimlerinden faydalanabiliyor.

TIGGO7 PRO MAX'TE KREDİ AVANTAJI

Ailelerin tercihi olan Chery TIGGO7 PRO MAX modelinde ise bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 11 ay vadeli kredi olanağı sunuluyor.

Her iki model de 24.6 inçlik bilgi-eğlence sistemi ve gelişmiş ADAS sistemleri gibi zengin donanımlarıyla dikkat çekiyor.