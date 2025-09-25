Chery TIGGO7 PRO MAX Black Edition Türkiye’de satışa çıktı

Çinli otomotiv devi Chery, SUV modeli TIGGO7 PRO MAX’in "Black Edition" donanımlı özel bir versiyonunu Türkiye'de satışa çıkarrdı.

Sınırlı sayıda üretilen bu özel versiyon, siyahın estetiğini ve premium bir duruşu ön plana çıkarıyor.

TASARIMDA "SİYAH ARTEMİS" DETAYLARI

Yeni Chery TIGGO7 PRO MAX Black Edition, modele özgü "Siyah Artemis" rengiyle dikkat çekiyor.

Tasarımcılar, Chery logosu ve ön ızgara dahil olmak üzere dış tasarımdaki dokuz ana unsuru siyah renge boyayarak kusursuz bir premium estetik oluşturmuş.

Siyah tavan çıtaları, 19 inçlik parlak siyah alaşım jantlar ve siyah yan basamaklar aracın dinamik ve sportif karakterini güçlendiriyor.

GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ VE TÜRKİYE FİYATI

Kaputun altında ise bilinen 1.6 TGDI turboşarjlı motor yer alıyor. Bu motor, 7 ileri ıslak çift kavramalı şanzımanla eşleştirilerek 145 HP maksimum güç ve 275 Nm tork üretiyor.

Yeni Chery TIGGO7 PRO MAX Black Edition, Türkiye'de 2 milyon 200 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.