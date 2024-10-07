Chery, Türkiye SUV pazarında zirvede: İşte son rakamlar

Çinli otomobil üreticisi Chery, sürpriz bir yükselişle Türkiye SUV pazarının ilk 9 aylık döneminde liderliği ele geçirdi.
Marka, sunduğu geniş model gamı, fiyatlandırması ve yüksek donanım seviyesiyle tüketicilerin dikkatini çekmeyi başardı.
SUV SATIŞLARINDA ZİRVEDE
Markanın kısa süre önce güncellediği model ailesi OMODA 5 PRO, TIGGO 7 Pro Max ve TIGGO 8 Pro Max ile Türk tüketicisinin beğenisini kazanan Chery, SUV satışlarında zirvede yer aldı.
Global pazarda eylül ayında 244 bin 534 adet, ilk 9 aylık dönemde ise 1 milyon 752 bin 793 adetlik satış performansını yakalayan Çinli otomotiv üreticisi, yüzde 39,9’luk büyüme oranını yakaladı.
Mart 2023’te Türkiye pazarına giriş yapan Chery, sadece 3 modeliyle çok daha fazla modeli olan rakiplerinin önünde yer almayı başardı.
Markanın D-SUV segmentindeki yenilikçi modeli TIGGO 8 Pro ailesi de segmentindeki açık ara liderliğini sürdürdü.
Eylül ayında 2 bin 199 adet satışla ilk sırada yer alan TIGGO 8 Pro model ailesi ilk 9 aylık süreçte ise toplamda ulaştığı 19 bin 47 adetlik satışla da yüzde 42,5 payla ilk sıradaki yerini daha da güçlendirmiş oldu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış