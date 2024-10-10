Chery zamlı ekim ayı fiyat listesini açıkladı: Artık uygun fiyatlı otomobil yok

Haber Merkezi

Chery Grubu, 2023 yılında satışlarını yüzde 52,6 artırdı ve 1 milyon 881 bin 316 adet aracı kullanıcılarına teslim etmeyi başardı.

Chery, 2023 yılında ise 937 bin 148 adet araç ihraç etti. Yıllık bazda yüzde 101,1’lik bir büyüme anlamına gelen bu rakamla şirket, 21 yıl üst üste Çin’in en büyük binek otomobil ihracatçısı olmayı başardı.

CHERY, EKİM FİYAT LİSTESİNİ AÇIKLADI

Chery, ekim ayında geçerli olacak fiyat listesini paylaştı. Marka, artık otomobillerini sadece yüksek donanım seviyesinde satıyor.

Ekim ayında gelen zamlarla birlikte, Chery'nin uygun fiyat politikasından artık vazgeçtiğini görüyoruz.

Sıfır kilometre bir Chery almak isteyenler için işte güncel fiyatlar:

CHERY OMODA 5 PRO

1.6 TGDI 183 HP, Benzinli Vision, Otomatik - 1.650.000 TL

1.6 TGDI 183 HP, Benzinli Intelligent, Otomatik -1.800.000 TL

1.6 TGDI 183 HP, Benzinli Exceptional, Otomatik - 1.925.000 TL

CHERY TIGGO 7 PRO MAX

1.6 TGDI 183 HP, Benzinli Intelligent, Otomatik - 1.820.000 TL

1.6 TGDI 183 HP, Benzinli Exceptional, Otomatik -1.980.000 TL

CHERY TIGGO 8 PRO MAX

1.6 TGDI 183 HP, Benzinli Intelligent, Otomatik - 2.055.000 TL

1.6 TGDI 183 HP, Benzinli Exceptional, Otomatik - 2.200.000 TL