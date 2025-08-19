Chery'den 12 bin dolarlık elektrikli SUV: Fulwin X3

Chery, tamamen elektrikli SUV modelleri Fulwin X3 ve X3 Plus'ı Çin pazarında satışa sunarak rekabete yeni bir boyut getirdi.

Özellikle Fulwin X3'ün 12 bin 500 dolardan başlayan fiyatı, elektrikli araç pazarında dengeleri değiştirebilecek bir hamle olarak görülüyor.

TASARIM VE BOYUTLAR

Genel hatlarıyla iCar 03 modelinin yeniden markalanmış hali olan yeni elektrikli SUV, köşeli ve kaslı bir tasarıma sahip.

İki model görünüm olarak birbirine benzese de, X3 Plus biraz daha büyük bir gövde sunuyor.

MENZİL VE PERFORMANS

Arkadan itişli Fulwin X3, batarya seçeneğine göre 401 km veya 520 km (CLTC) menzil sunuyor.

Fulwin X3 Plus'ta ise dört tekerlekten çekiş opsiyonu ve 520 km menzil sağlayan daha güçlü bir motor konfigürasyonu bulunuyor.

TEKNOLOJİ VE İÇ MEKÂN

Araçların kokpitinde 9,2 inç dijital gösterge paneli ve 15,6 inçlik büyük bir multimedya ekranı yer alıyor.

X3 Plus modelinde otoyolda yarı otonom sürüş gibi gelişmiş sürüş destek sistemleri de sunuluyor.