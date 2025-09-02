Chery'den gençlere özel SUV: Karşınızda QQ3

Çinli otomobil üreticisi Chery, genç kitleyi hedefleyen yeni kompakt SUV modeli QQ3'ü düzenlediği bir etkinlikle görücüye çıkardı.

Chery QQ3, farklı otomobillerden esinlenilen tasarım detayları ve modern iç mekanıyla dikkat çekiyor.

DIŞ TASARIMDA TANIDIK ÇİZGİLER

Otomobilin far tasarımı doğrudan Porsche'yi andırırken, arka aydınlatma grubunda bir önceki nesil Citroen C3'ten esinlenildiği görülüyor.

Kia EV3'e benzeyen jant tasarımlarıyla donatılan araç, genel olarak fena görünmeyen bir silüete sahip.

MODERN VE SADE İÇ MEKÂN

Aracın kabininde 2.5K çözünürlük sunan 15.6 inç boyutunda büyük bir bilgi-eğlence ekranı yer alıyor.

256 renkli ambiyans aydınlatma ve 50W kablosuz şarj gibi özellikler de Chery QQ3'ün iç mekanında bulunan diğer detaylar.

Chery, yeni otomobilin 90 kW kapasiteli bir elektrik motoruna sahip olacağını açıkladı, ancak batarya kapasitesi ve menzil gibi kritik bilgiler henüz belli değil.

Yıl sonuna doğru Çin'de satışa sunulması beklenen aracın, gençlere yönelik olması nedeniyle uygun fiyatlı olması bekleniyor.