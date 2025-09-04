Chery'nin alt markası OMODA, yıl sonunda Türkiye'ye geliyor

Çinli otomotiv devi Chery'nin alt markası OMODA, D-SUV segmentindeki yeni ve iddialı modeli OMODA 7'yi yıl sonunda Türkiye pazarında satışa sunacağını duyurdu.

Etkileyici tasarımıyla dikkat çeken OMODA 7, markanın Türkiye'deki genişleme stratejisinde kilit bir rol oynayacak.

KAYAR EKRANLI LÜKS KABİN

Aracın iç mekanında, bu sınıfta tek olduğu belirtilen 15,6 inçlik "Star Track" adlı kayar bir ekran bulunuyor.

Çift katmanlı ses geçirmeyen camlar, 256 renkli ambiyans aydınlatma ve entegre spor koltuklar gibi detaylar premium bir deneyim sunmayı hedefliyor.

TÜRKİYE'YE GELECEK MOTOR SEÇENEĞİ

OMODA 7, Türkiye pazarında turbo beslemeli bir benzinli motor ve 7 ileri DCT otomatik şanzıman kombinasyonu ile yollara çıkacak.

Aracın fiyatı henüz açıklanmamış olsa da yıl sonuna doğru satışa sunulmasıyla birlikte netleşmesi bekleniyor.