Chery'nin alt markası Omoda'nın Türkiye planları belli oldu

Çinli otomotiv devi Chery'nin alt markası Omoda, Avrupa pazarındaki iddiasını artırmak için 2026 yılı planlarını netleştirdi.

Marka, giderek büyüyen ürün yelpazesine Omoda 4 ve Omoda 7 modellerini ekleyerek daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyor.

OMODA 4, EYLÜL 2026'DA GELİYOR

Kompakt crossover sınıfında yer alan Omoda 4, yaklaşık 4,4 metre uzunluğu ve Japon manga robotlarından esinlenen "Cyber Mecha" tasarım diliyle dikkat çekiyor.

Eylül 2026'da İtalya pazarında satışa sunulacak modelin fiyatının yaklaşık 25 bin euro seviyesinden başlaması planlanıyor.

Aracın iç mekanında dikey multimedya ekranı ve süper spor otomobilleri andıran detaylarla minimalist bir yapı var.

Motor seçenekleri arasında 204 beygirlik tam hibrit, saf benzinli, şarj edilebilir hibrit ve 450 km menzil vadeden tam elektrikli versiyonlar yer alıyor.

ÜST SEGMENT OMODA 7, OCAK AYINDA SAHNEDE

Markanın ürün gamında Omoda 5 ve 9 arasında konumlanacak olan 4,66 metre uzunluğundaki Omoda 7 ise 2026 yılının Ocak ayında yollara çıkacak.

Avrupa pazarı için özel olarak tasarlanan bu modelin geliştirme süreçleri Almanya'daki Chery Ar-Ge merkezinde tamamlandı.

Teknolojik kokpitiyle öne çıkan araçta 15.6 inçlik büyük bir merkezi ekran ve direksiyon arkası dijital göstergeler bulunuyor.

Kaputun altında ise 1.6 litrelik benzinli motorun yanı sıra toplamda 347 beygir güç ve 100 km elektrik menzili sunan yüksek performanslı bir PHEV seçeneği sunulacak.