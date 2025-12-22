Yeni Jeep Compass üretimi başladı: İşte özellikleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Jeep, küresel başarısının temel taşlarından biri olan Compass modelini yenileyerek üretim sürecini başlattı.

Yeni nesil araçların üretimi, daha önce Renegade ve 4xe modellerine de ev sahipliği yapan Stellantis Melfi tesislerinde gerçekleştiriliyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ

En ileri teknolojili STLA Medium platformu üzerine inşa edilen yeni Compass, kullanıcılara hem hibrit hem de tamamen elektrikli motor seçenekleri sunuyor.

Model gamında 145 beygir gücünde e-Hibrit ve 195 beygir gücünde şarj edilebilir hibrit versiyonlar yer alıyor.

TAM ELEKTRİKLİ VERSİYONDA YÜKSEK PERFORMANS

Serinin en güçlüsü olan tamamen elektrikli versiyon, 375 beygir güç üretirken dört tekerlekten çekiş sistemine sahip.

Aerodinamik yapısı sayesinde 0,29 sürtünme katsayısına ulaşan araç, tam şarjla 650 kilometreye varan bir menzil performansı sergiliyor.

ARAZİ KABİLİYETİ VE TEKNİK DETAYLAR

Yeni Compass, Selec-Terrain sistemleri ve 360 derece koruma sağlayan sensörlerle hem güvenlik hem de arazi performansını üst seviyeye taşıyor.

Araç, 200 milimetreden fazla yerden yükseklik ve 480 milimetreye kadar su geçişi kabiliyetiyle zorlu yol koşulları için oldukça iyi bir seçenek.