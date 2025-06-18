Çin, elektrikli araç pazarını ele geçirdi: Avrupa endişeli

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Uluslararası Temiz Ulaşım Konseyi (ICCT), "Küresel Otomobil Üreticileri Derecelendirmesi 2024-2025" raporunu yayınladı.

Rapor, Çin merkezli otomobil üreticilerinin geçen yıl sıfır emisyonlu araç (ZEV) pazarında önemli kazanımlar elde ettiğini ve 2024'ün Avrupa'nın elektrikli otomobil üreticileri için "kayıp bir yıl" olduğunu ortaya koydu.

ICCT RAPORU: ÇİN YÜKSELİYOR, AVRUPA GERİLİYOR

Raporda, Çin'in yılda 11 milyondan fazla elektrikli araç sattığı ve bu rakamın küresel satışların yarısından fazlasına denk geldiği belirtildi.

Çinli üreticilerin, büyük iç pazarlarından yararlanarak ölçek ekonomileri oluşturduğu ve şimdi daha geniş küresel pazarlarda da pay kazandığı aktarıldı.

ICCT raporu, Çin merkezli otomobil üreticilerinin, ZEV sınıfı kapsamındaki en üst 5 pozisyonda ve elektrikli araç satış payında en üst 6 pozisyondan 5'inde yer aldığını vurguladı.

Raporda, ABD ve Avrupa Birliği'ndeki (AB) üreticilerin ise belirsiz düzenleyici ortamlar ve teknolojik olarak yetişme gibi ikili zorluklarla karşı karşıya kaldığı belirtildi.

TESLA LİDERLİĞİNİ KORUYOR, ALMANLAR DÜŞÜŞTE

Rapora göre Tesla, son dönemdeki satışlarındaki düşüşlere rağmen elektrikli otomobil üreticileri arasında küresel liderliğini koruyor. Ancak BYD ve Geely gibi Çinli üreticilerin arayı hızla kapattığı da bildirildi.

Raporda en dikkat çeken noktalardan biri de Alman üreticilerin küresel liderlikte yaşadığı düşüş oldu.

Lüks otomobil üreticisi BMW geçen yıl üçüncü sıradayken bu yıl beşinci sıraya, Mercedes-Benz ise dördüncü sıradan yedinci sıraya geriledi.