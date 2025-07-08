Çin ile Avrupa Birliği, elektrikli araçlar konusunda anlaşmaya yakın

Çin ve Avrupa Birliği (AB) arasında bir süredir devam eden elektrikli araç (EV) gümrük vergisi anlaşmazlığında çözüm umutları arttı.

Çin devlet medyasına göre, taraflar arasındaki teknik müzakereler büyük ölçüde tamamlandı ve sürecin artık siyasi kararlarla şekilleneceği bir aşamaya gelindi.

MASADAKİ FORMÜL: "FİYAT TAAHHÜDÜ" MEKANİZMASI

Anlaşmazlık, AB'nin Çinli üreticilerin haksız rekabet oluşturduğunu iddia ederek Çin menşeli elektrikli araç'lara yüzde 45,3'e varan ek vergiler getirmesiyle başlamıştı.

Müzakerelerde, Çin'den gelen araçların belirli bir asgari fiyatın altında satılmaması koşuluyla gümrük vergisinden muaf tutulmasını sağlayacak bir "fiyat taahhüdü" mekanizması üzerinde duruluyor.

GÖZLER AY SONUNDAKİ ZİRVEDE

Müzakerelerde kaydedilen ilerlemenin, bu ay sonunda yapılması planlanan AB-Çin zirvesi öncesinde duyurulması bekleniyor.

Pekin, anlaşmanın DTÖ kurallarına uygun olması gerektiğini savunurken, Brüksel ise Çin’in ticaret uygulamalarını yakından izlemeye devam ediyor.