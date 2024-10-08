Çin, otomobillerden alınan ek vergiler nedeniyle Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti Çin, Türkiye'nin otomotivde getirdiği ek gümrük vergisini ve diğer kısıtlamaları korumacı olarak nitelendirerek, Dünya Ticaret Örgütü'ne başvurdu.

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Haber Merkezi

7 Temmuz 2024'ten itibaren yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle, Çin'den ithal edilen tüm araçlara yüzde 40 ek vergi getirildi.

Ek gümrük vergisi; yüzde 40 ek vergi ile 7 bin dolar/adet seçeneklerinden yüksek olanı seçilerek uygulanıyor.

Uygulanan yüzde 40 ilave gümrük vergisi, tüm yakıt türlerindeki araçlar için geçerli. Yüzde 40'lık vergi, daha önce sadece elektrikli otomobillere uygulanıyordu.

ÇİN, TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ

Çin, Türkiye'nin uyguladığı gümrük vergilerini Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) taşıdı.

Yapılan açıklamada, Türkiye'nin Çin'den ithal edilen otomobillere uygulanan ek gümrük vergilerinin, söz konusu şikayetin ana unsuru olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Türkiye'nin aldığı ayrımcı tedbir DTÖ kurallarına aykırıdır ve korumacı niteliktedir. Türkiye'yi DTÖ kurallarına uymaya ve tedbirlerini derhal düzeltmeye çağırıyoruz." denildi.

Bakanlık sözcüsü, Türkiye'nin Çin'de üretilen elektrikli araçlara karşı "ayrımcı önlemler" aldığını söyleyerek Türkiye'yi, DTÖ kurallarını ihlal etmekle suçladı.

İki ülke arasındaki gümrük vergisi ve diğer ticaret politikası anlaşmazlıkları, DTÖ'nün uyuşmazlık çözüm mekanizması ile gideriliyor. Mekanizma konsültasyon ile başlıyor.

Çin'in DTÖ'ye sunduğu "istişare talebi", bir ticaret anlaşmazlığında ilk resmi adım olarak dikkat çekerken, söz konusu anlaşmazlıkların genelde bu aşamada çözüme kavuşturulduğu biliniyor.

AVRUPA DA EK VERGİLER GETİRMİŞTİ

Türkiye ile birlikte Avrupa ülkeleri, ABD ve Kanada da Çinli otomobiller ek vergiler getirmişti.

Avrupa Birliği'nin (AB) Çin'den ithal edilen bazı elektrikli araçlara uyguladığı geçici tarifeler, sektörde büyük yankı uyandırdı.

Başta Fransa ve İtalya'nın desteklediği ek vergi uygulamasına, Almanya ve Macaristan karşı çıkıyor.

Bu tarifelerle birlikte bazı Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa'ya olan ihracatında yüzde 48'e varan oranlarda artış gösteren ithalat vergileriyle karşılaşması, markaların zor günler geçirmesine neden olmuştu.