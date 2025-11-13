Çin, tüm otomobillere hızlanma limiti getirmeyi planlıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Pekin yönetimi, araçların her ateşlemeden sonra kısıtlı bir performans modunda çalışmasını zorunlu kılacak yeni bir taslak hazırladı.

Bu düzenleme ile araçların 100 km/s hıza ulaşmasının varsayılan olarak daha uzun sürmesi hedefleniyor.

HER ATEŞLEMEDE KISITLI MOD OLACAK

Önerilen Ulusal Standart güncellemesine göre, sürücü manuel olarak daha hızlı bir mod seçmediği sürece araçlar "yavaş modda" başlayacak.

Bu varsayılan modda, aracın 0'dan 100 km/s hıza ulaşma süresi 5 saniyenin altına inemeyecek.

Sürücüler istedikleri takdirde performans moduna geçiş yapabilecekler. Ancak aracı her stop edip yeniden çalıştırdıklarında bu işlemi tekrarlamaları gerekecek.

HIZLI ELEKTRİKLİLER HEDEFTE

Düzenleme tüm binek otomobilleri kapsasa da en büyük etkiyi yüksek performanslı elektrikli araçlar hissedecek.

Xiaomi SU7 Ultra ve Tesla Model S Plaid gibi saniyeler içinde hızlanan modeller, her çalıştırıldığında bu kısıtlamayla açılacak.

Bu hamle, bir zamanlar egzotik spor araçlara özgü olan ani hızlanmanın, elektrikli aile araçlarında bile standart hale gelmesi üzerine gündeme geldi.

Taslakta ayrıca 6 metre ve üzerindeki uzun araçlar için de yeni güvenlik önlemleri yer alıyor. Bu araçlar 100 km/s hızı aştığında sistemin görsel veya işitsel alarm vermesi zorunlu hale gelecek.