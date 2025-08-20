Abone ol: Google News

Çin'de bir ilk: Otomobil markalarının yurt dışı yatırımları, yurt içi yatırımlarını geçti

Yeni bir rapora göre, 2024 yılında tarihte ilk kez yurt dışı yatırımlarını yurt içi yatırımlarının üzerine çıkaran Çinli otomobil markaları, özellikle Avrupa'da fabrika kurarak hem gümrük vergilerinden kaçmayı hem de müşterilerine daha yakın olmayı hedefliyor.

Yayınlama Tarihi: 20.08.2025 11:24
Çinli elektrikli otomobil ve batarya üreticileri, 2024 yılında yaptıkları yatırımlarla tarihi bir değişime imza attı.

Rhodium Group tarafından yayınlanan bir rapora göre, Çin tarihinde ilk kez yurt dışı otomotiv yatırımları, yurt içindeki yatırımları geride bıraktı.

YATIRIMLARIN ARKASINDAKİ SEBEPLER

Bu stratejik değişimin arkasında, Avrupa ve ABD'den gelen yeni gümrük vergilerinden kaçınma ve yüksek nakliye maliyetlerini ortadan kaldırma amacı yatıyor.

CATL ve Gotion gibi dev batarya üreticileri, Tesla ve BMW gibi büyük müşterilerine yakın olmak için Avrupa'da tesisler kurmaya başladı.

TÜRKİYE DE ÖNEMLİ BİR MERKEZ OLABİLİR

Bu yurt dışı yatırım hamlesinde Türkiye de Çinli otomobil markaları için önemli bir rol oynuyor.

Raporda, BYD'nin Türkiye'de tesis kurmaya hazırlandığı, Chery ve MG gibi markaların da ülkemizde üretim yapma isteği olduğu belirtiliyor.

