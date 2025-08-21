Çin'de rekor kırmıştı: Xiaomi'nin elektrikli otomobilleri Avrupa'ya geliyor

Akıllı telefon pazarından sonra otomotiv sektöründe de iddialı adımlar atan Çinli teknoloji devi Xiaomi, elektrikli araçlarını Avrupa'da ne zaman satışa sunacağını açıkladı.

Şirket başkanı William Lu, Xiaomi EV'nin 2027 yılında Avrupa pazarına giriş yapacağını doğruladı.

ÖNCELİK ÇİN'DEKİ ÜRETİM SIKINTISI

Xiaomi, Avrupa'ya açılmadan önce anavatanı Çin'deki rekor talebi ve üretim sıkıntılarını çözmeye odaklanmış durumda.

Şirketin SU7 modelinde bekleme süresi 41 haftayı, YU7 modelinde ise 58 haftayı buluyor.

REKOR SATIŞLARA RAĞMEN ZARARDA

Üretim zorluklarına rağmen Xiaomi, 2025'in ikinci çeyreğinde 81 bini aşkın araç teslim ederek rekor kırdı ve yıllık bazda yüzde 197'lik bir artış yakaladı.

Ancak son üç yılda yapılan 30 milyar RMB'lik dev yatırım nedeniyle Xiaomi elektrikli otomobil birimi hala birikmiş zarara sahip.

Avrupa pazarına giriş hazırlıkları kapsamında daha önce Almanya plakalı bir SU7 test aracı da görüntülenmişti.

Xiaomi'nin 2027 hedefi, markanın küresel bir otomotiv oyuncusu olma yolundaki en önemli adımı olacak.