Çin'den Almanya'ya uyarı: Ek gümrük vergisi size zarar verecek Çin Ticaret Bakanı, Avrupa Birliği'nin elektrikli araçlara gümrük vergisi uygulamasının Almanya'ya zarar vereceğini söyledi.

Haber Merkezi

Avrupa Birliği'nin (AB) Çin'den ithal edilen bazı elektrikli araçlara uyguladığı geçici tarifeler, sektörde büyük yankı uyandırdı.

Bu tarifelerle birlikte bazı Çinli otomobil üreticilerinin Avrupa'ya olan ihracatında yüzde 48'e varan oranlarda artış gösteren ithalat vergileriyle karşılaşması, markaların zor günler geçirmesine neden oldu.

ÇİN'DEN ALMANYA'YA UYARI

Çin Ticaret Bakanı, Avrupa Birliği'nin elektrikli araçlara gümrük vergisi uygulamasının ticaret ve yatırım iş birliğini “ciddi şekilde engelleyeceğini” ve hem Çin'e hem de Almanya'ya zarar vereceğini söyledi.

Wang Wentao, Almanya'nın kendi çıkarlarını gözeterek AB Komisyonu ile Çin'in aynı yönde ilerlemesi için çaba göstermesini talep etti.

Almanya, hem Çin'den hem de Avrupa Birliği'nden gelen elektrikli araçlarla rekabet eden güçlü bir otomotiv sektörüne sahip.

Bu nedenle, Çin ile yaşanan gerginlik, Alman otomotiv endüstrisini de doğrudan etkiliyor.