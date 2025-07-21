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Çin'den Türkiye modeli: Otomobil satışlarına 6 ay şartı getiriliyor

Çin, sıfır araçların ikinci el piyasasında fahiş fiyatla satılmasını önlemek amacıyla Türkiye'de uygulanan "6 ay ve 6 bin kilometre" kuralına benzer bir düzenlemeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
21.07.2025 09:41
Çin'den Türkiye modeli: Otomobil satışlarına 6 ay şartı getiriliyor

Çin otomobil pazarında, Türkiye'de yaşanan sürece benzer bir gelişme yaşanıyor. Çin Sanayi Bakanlığı, sıfır kilometre araçların alınıp hemen ikinci el olarak satılmasını engellemek için yeni bir yasa hazırlığında olduğunu duyurdu.

TÜRKİYE'DEKİ "6 AY 6 BİN KM" KURALI ÖRNEK OLDU

Planlanan yeni düzenleme, bir aracın tescil edildikten sonraki ilk altı ay içinde yeniden satışını yasaklayacak.

Bu adım, Türkiye'de Ticaret Bakanlığı'nın fahiş fiyatların önüne geçmek için uygulamaya koyduğu "6 ay ve 6 bin kilometre" şartını akıllara getirdi.

OTOMOBİL DEVLERİ DE HAREKETE GEÇTİ

Çin hükümetinin bu adımı, Great Wall Motor CEO'su gibi sektör liderlerinin çağrıları sonrası geldi.

Chery ve BYD gibi dev üreticilerin de bayilerini bu tür usulsüzlüklere karşı sorumlu tutmak için kendi önlemlerini planladığı belirtiliyor.

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