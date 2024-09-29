Çinli araçlara ek vergi getirmişti: Kanada hakkında soruşturma başlatıldı Pekin yönetimi, Kanada'nın Çin'den ithal elektrikli araçlar ile çelik ve alüminyum ürünlerine getirdiği ek gümrük tarifelerine karşı "ayrımcılık" soruşturması başlatıldığını duyurdu.

AA & Ensonhaber

ABD ve Avrupa Birliği'nin ardından Kanada da Çinli elektrikli araçlara gümrük vergisi getiriyor.

Geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin Çin'den ithal elektrikli araçlara yüzde 100 gümrük vergisi getirileceğini açıklamıştı.

Trudeau, Nova Scotia'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Çin'den ithal çelik ve alüminyuma da yüzde 25 vergi uygulanacağını belirtti.

ÇİN SORUŞTURMA BAŞLATTI

Pekin yönetimi, Kanada'nın Çin'den ithal elektrikli araçlar ile çelik ve alüminyum ürünlerine getirdiği ek gümrük tarifelerine karşı "ayrımcılık" soruşturması başlattı.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, soruşturmada tarife artışlarının yanında Çin ürünlerinin devlet sübvansiyonları ve teşvik programlarından seçici olarak dışlanmasının da ele alınacağı belirtildi.

Soruşturma sürecinin genelde 3 ay sürdüğü ancak özel koşullarda uzayabileceği aktarılan açıklamada, Kanada'nın 30 gün içinde hükümetler arası müzakere talebinde bulunabileceği kaydedildi.

ÇİN'DEN BİR İLK

Çin, ilk kez gümrük tarifelerinin artırılması nedeniyle bir ülke hakkında "ayrımcılık" gerekçesiyle soruşturma başlatıyor.

Daha önce ABD, Çin'den ithal aynı ürünlere aynı oranlarda ilave gümrük tarifeleri açıklamış, Avrupa Birliği (AB) de Çin'den ithal elektrikli araçlar hakkında yürüttüğü sübvansiyon soruşturmasının ardından gümrük tarifelerinde artışlara karar vermişti.