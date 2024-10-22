Çinli elektrikli otomobil Deepal S05 satışa çıktı: İşte fiyatı ve özellikleri

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Çinli otomobil üreticisi Changan'ın yeni kompakt crossover modeli Deepal S05, Çin pazarında satışa sunuldu.

Tamamen elektrikli ve menzil artırıcı (EREV) versiyonlarıyla dikkat çeken model, 16.900 dolardan başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

Deepal S05, Hyundai Ioniq 5 ile benzer boyutlara sahip ancak 12 cm daha kısa aks mesafesiyle öne çıkıyor.

Yan tarafta aerodinamik tasarıma sahip 20 inç jantlar, gizli kapı kolları ve güçlü omuz çizgisi göze çarpıyor. Arkada ise boydan boya uzanan ince LED stoplar ve sportif bir difüzör yer alıyor.

GELİŞMİŞ TEKNOLOJİLER

Deepal S05, teknolojik özellikleriyle de öne çıkıyor. 5 yüksek çözünürlüklü kamera, 5 milimetrik dalga radarı ve 12 ultrasonik sensör, adaptif hız sabitleyici, şerit ortalama sistemi ve akıllı park yardımcısı gibi gelişmiş sürüş asistan sistemlerine veri sağlıyor.

S05'in en dikkat çekici özelliklerinden biri, ön cama yerleştirilen 4K akıllı gimbal kamera. 64 GB dahili depolama alanına sahip olan bu kamera, 12 saate kadar video kaydı yapabiliyor.

1.3 milyon pikselli akıllı LED farlar ise Huawei xPixel teknolojisi sayesinde 120 inçlik bir alana görüntü yansıtabiliyor.

ELEKTRİKLİ VE MENZİL ARTIRICI SEÇENEKLER

Deepal S05'in %100 elektrikli versiyonu, 235 beygir gücü ve 320 Nm tork üreten bir elektrik motoruyla donatıldı.

56.12 kWsa kapasiteli batarya, CLTC normuna göre 510 km menzil sunuyor. 0-100 km/s hızlanmasını 7.3 saniyede tamamlayan aracın son hızı ise 180 km/s.

Menzil artırıcı (EREV) versiyonunda ise 97 beygir gücünde 1.5 litrelik benzinli motor, 160 kW/320 Nm'lik bir elektrik motoru ve 27.3 kWsa kapasiteli batarya birlikte çalışıyor. Bu versiyonun saf elektrikli menzili 200 km civarında, toplam menzili ise 1235 km.