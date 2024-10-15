Çinli elektrikli otomobil üreticisi Leapmotor, B10 modelini tanıttı

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Çinli elektrikli araç üreticisi Leapmotor, küresel büyüme stratejisinin önemli bir parçası olarak gördüğü ilk crossover modeli B10'u Avrupa pazarına sundu.

B10, Renault 4, Jeep Avenger ve Mini Aceman gibi modellerin bulunduğu rekabetçi bir segmentte yer alıyor.

Leapmotor'un geliştirdiği Leap 3.5 mimarisi üzerine inşa edilen B10, bir dizi gelişmiş teknolojiyle donatıldı

Çok sayıda aktif güvenlik teknolojisi, özelleştirilebilir sürücü ekranı ve "akıllı sürüş yetenekleri" bunlardan sadece birkaçı.

Henüz pil ve güç değerleri resmi olarak açıklanmasa da, B10'un daha büyük kardeşi C10'un özelliklerini yansıtması bekleniyor.

C10, arkaya monte edilmiş 215 beygir gücünde bir elektrik motoruna ve 69,9 kWh kapasiteli bir bataryaya sahip. Bu da araca 422 kilometrelik bir menzil sağlıyor.

İLK KÜRESEL B SERİSİ MODELİ

Leapmotor, B10'un şirketin küresel pazarlar için özel olarak tasarladığı B-Serisi modellerinin ilk örneği olduğunu belirtiyor.

Leapmotor kurucusu ve CEO'su Zhu Jiangming, B10'un "üstün performans ve akıllı bağlantı sunmanın yanı sıra, elektrikli bir geleceği dünya çapındaki tüketiciler için erişilebilir hale getirerek vizyonlarını somutlaştırdığını" ifade etti.

Leapmotor, Avrupa pazarında halihazırda C10 SUV, daha büyük C16 SUV ve T03 şehir otomobilini satışa sunuyor.

C10 ve T03, İngiltere'de sırasıyla 36 bin 500 ve 15 bin 995 sterlinden başlayan fiyatlarla satılıyor. T03, İngiltere'deki en uygun fiyatlı elektrikli otomobiller arasında yer alıyor.

B10'un gelecek yıl İngiltere pazarına girmesi bekleniyor. Fiyatının ise 30 bin sterlinin altında başlaması öngörülüyor. Bu, B10'u rekabetçi bir fiyatla pazara sunarak daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedeflediklerini gösteriyor.