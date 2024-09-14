Çinli Geely, vergilerden kurtulmak için Avrupa'da fabrika açmak istiyor Çinli otomobil üreticisi Geely, AB'nin getirdiği ek vergilerden kurtulmak için Avrupa'da fabrika açmayı planlıyor.

Haber Merkezi

Satış açısından Çin'in en büyük ikinci otomobil üreticisi Geely, geçen yıl 2022'ye göre yüzde 18 artışla 2023'te 1,69 milyon araç sattığını açıklamıştı.

2024 yılının ilk çeyreğinde dünya çapında 730 bin araç satan Geely Group, şu sıralar AB'nin Çinli otomobil üreticilerine uyguladığı ek vergileri aşmak için çeşitli yollar arıyor.

GEELY, AVRUPA'DA FABRİKA AÇMAK İSTİYOR

Geely, Avrupa'da üretim yapmak için kendisine yer aramaya başladı. Geely Otomotiv Grubu'nun yöneticisi Li Chuanhai, şimdilik net bir şey olmadığını fakat Geely markasının Avrupa'da yerel üretime sıcak baktığını söyledi.

Söylentilere göre Geely, şu anda Polonya hükümeti ile görüşmeler yapıyor.

Fakat Polonya'nın, Geely ile ilgili "bizim için ideal ortak değil" açıklaması yaptığı da belirtiliyor.

Geely, uzun süredir Avrupa'ya açılarak satışlarını artırmanın peşinde. BYD'nin ardından Çin'in en büyük markası olan Geely, henüz Avrupa'ya giriş yapamadı.

Volvo ve Polestar'ın ana markası olan Geely, AB Komisyonu ile iş birliği yaparak istenen belgelerin teslimi ile birlikte daha az ek vergi ödemeye hak kazanmıştı.

Ancak şirket, Avrupa'ya soktuğu modeller için toplamda yüzde 28.8 oranında bir vergi ödemek durumunda.