Çinli markalar, Volkswagen'in Almanya'daki fabrikalarına göz dikti

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Volkswagen CEO'su Oliver Blume, Reuters'a yaptığı açıklamada, Çinli ortaklarıyla Almanya'daki fabrikalara yatırım yapma olasılığını görüştüklerini söyledi.

Blume, "Çin'de yakın iş ortaklarımız var ve elbette bazı görüşmeler yapıldı, ancak henüz somut bir karar alınmadı." dedi.

MALİYETLERİ DÜŞÜRME HEDEFİ

Volkswagen, artan maliyetler ve Çinli otomobil üreticilerinin rekabeti karşısında zor günler geçiriyor.

Şirket, maliyetleri düşürmek ve daha rekabetçi olmak için Çinli ortaklarından yatırım almayı planlıyor.

Volkswagen, Almanya'daki Dresden ve Osnabrueck fabrikalarının alternatif kullanım yollarını araştırıyor.

Elektrikli ID.3 modelinin üretildiği Dresden fabrikası 2025'te, T-Roc Cabrio modelinin üretildiği Osnabrueck fabrikası ise 2027'de kapatılacak.

ÇİN'DE 3 FARKLI ORTAĞI VAR

Volkswagen'in Çin'deki ortak girişim ortakları bulunuyor. Bu ortaklardan olan SAIC, FAW ve JAC markalarının hiçbirinin şu anda Avrupa'da üretim tesisi yok.

Çinli otomobil üreticileri, Avrupa pazarında giderek daha aktif hale geliyor. BYD, Macaristan'da bir fabrika inşa ederken, Chery İspanya'da üretime başlayacak.