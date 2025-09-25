Çinli otomobil devi Chery borsaya açılıyor

Çin’in en büyük ikinci otomobil üreticisi ve en büyük ihracatçısı olan Chery, 25 Eylül itibarıyla Hong Kong Borsası’nda işlem görmeye başlayacak. Şirket, bu halka arzdan 1,2 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyor.

GELİR YENİ MODELLERE VE TEKNOLOJİYE HARCANACAK

Chery, halka arzdan elde edeceği gelirin yüzde 35'ini yeni model araçların geliştirilmesine ve mevcut modellerin güncellenmesine ayıracak.

Gelirin yüzde 25'i ise elektrikli araç platformları, akıllı kokpitler ve gelişmiş sürücü-asistanı sistemleri gibi yeni nesil teknolojilere harcanacak.

KÜRESEL ÜRETİM KAPASİTESİ ARTIRILACAK

Şirket, gelirlerin yüzde 20'sini küresel üretim kapasitesini artırmak üzere yurt dışındaki fabrikalarına harcayacağını bildirdi. Bu kapsamda Vietnam'da ilave bir fabrika kurulacak ve Malezya'daki üretim tesisi genişletilecek.

Chery ayrıca, araçlarını yerel sürüş alışkanlıklarına uygun hale getirmek üzere Avrupa, Güneydoğu Asya ve Kuzey Amerika'daki Ar-Ge merkezlerinde 1000 ila 1500 yeni mühendisi işe almayı planlıyor.

İHRACAT GELİRLERİN ÖNEMLİ BİR KISMINI OLUŞTURUYOR

1997 yılında kurulan Chery, Çin'in en fazla ihracat yapan otomobil üreticisi konumunda bulunuyor. Şirketin, 2024 yılında sattığı 2,6 milyon aracın 1,1 milyondan fazlasını yurt dışı satışları oluşturdu.